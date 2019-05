Gallery

Pictures: Budleigh Gala Week 2019

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Archant

Take a look at our pictures from this years Gala Week activities.

Share Email this article to a friend To send a link to this page you must be logged in.

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Can you spot yourself in our gallery of photos from the weekend's Budleigh Gala fun?

Don't forget that you can share your own shots by visiting www.iwitness24.co.uk and uploading your pics to the East Devon Channel - you could see your photos appearing in the Journal (online and possibly in print).

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Dougie Jones, aged two, caused a 'Buzz' as he was the youngest runner to complete the Budleigh Gala Week fun run, running the whole way. Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Dougie Jones, aged two, caused a 'Buzz' as he was the youngest runner to complete the Budleigh Gala Week fun run, running the whole way. Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone

Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone Budleigh Gala 2019. Picture: Fran McElhone